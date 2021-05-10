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SON DAKİKA | Türkiye'de vakalar düşüyor! Sağlık Bakanlığı (10 MAYIS 2021) Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.