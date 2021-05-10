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SON DAKİKA | Türkiye'de vakalar düşüyor! Sağlık Bakanlığı (10 MAYIS 2021) Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

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Giriş: 10.05.2021 20:19
Güncelleme:10.05.2021 20:20
Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021'e ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

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