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Türkiye'de ilk kez kullanılacak! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu

İHA
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Giriş: 01.08.2021 18:33
Güncelleme:01.08.2021 18:33
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçları (İHA) kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Kurum, "Antalya Manavgat'taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye'de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

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