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Son dakika: Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

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Giriş: 05.03.2021 14:55
Güncelleme:05.03.2021 14:59
Son dakika haberi... Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Ailelere, ordumuza ve milletimize Rabbimden sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. "Başkan Erdoğan, "Osman Erbaş komutanımız duruşuyla çok farklı bir insandı." diye konuştu.

Türkiye kahramanlarını uğurluyor TÜRKİYE KAHRAMANLARINI UĞURLUYOR
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