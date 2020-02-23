Son dakika: Türkiye İran sınırında art arda yaşanan son depremler... Kandilli açıkladı |Video

Son dakika haberine göre; İran'ın Hoy şehrinden yaşanan 5,9'luk deprem Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye İran sınır hattında yaşanan 5,9'luk depremin ardından peş peşe yaşanan artçılar korkuttu. İşte Kandilli'nin son depremlerlerle ilgili verileri...

Son dakika haberine göre; İran'ın Hoy şehrinden yaşanan 5,9'luk deprem Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye İran sınır hattında yaşanan 5,9'luk depremin ardından peş peşe yaşanan artçılar korkuttu.

İşte Kandilli'nin son depremlerle ilgili verileri...