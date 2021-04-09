Son dakika: Türkiye İngiltere ilişkilerinde yeni dönem! Türkiye’nin Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu

Son dakika haberi... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılığının ardından anlaşma imzaladığı ilk ülke Türkiye olmuştu. Peki Brexit iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi? İngiltere aşı pasaportunu devreye sokacak mı? Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, A Haber'e konuştu. Dış haberler editörü Eda Ulusoy detayları aktardı.

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