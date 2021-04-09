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Son dakika: Türkiye İngiltere ilişkilerinde yeni dönem! Türkiye’nin Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 14:41
Güncelleme:09.04.2021 15:22
Son dakika haberi... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılığının ardından anlaşma imzaladığı ilk ülke Türkiye olmuştu. Peki Brexit iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkiledi? İngiltere aşı pasaportunu devreye sokacak mı? Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, A Haber'e konuştu. Dış haberler editörü Eda Ulusoy detayları aktardı.
Türkiye İngiltere ilişkilerinde yeni dönem TÜRKİYE İNGİLTERE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
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Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
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