Başkan Erdoğan'ın “Kardeşliğimizden elinizi çekin” mesajına uzmanlardan yorum: Fon soruşturmasında 3 aşamalı plan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefete yönelik “Bu milletin kardeşliğinden artık ellerinizi çekin” sözleri ve fon soruşturmasına ilişkin üç aşamalı yol haritası, A Haber canlı yayınında değerlendirildi. Gazeteci Bülent Erandaç ve Hukukçu Aydoğan Ahıakın, Erdoğan'ın iç cephe vurgusuna ve usulsüz kazanç elde edenlerden hesap sorulacağı mesajına dikkat çekti. Fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcının birikimlerinin ödenmesi ve benzer mağduriyetlerin önlenmesi için atılacak adımlar da ele alındı.