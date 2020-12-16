16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: "Türkiye bugün çıktığı an NATO çöker" Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika: "Türkiye bugün çıktığı an NATO çöker" Coşkun Başbuğ'dan A Haber'de flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2020 16:17
Güncelleme:16.12.2020 16:56
Son dakika haberleri... Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri sonrası ABD'nin aldığı yaptırım kararını Terör ve Güvenlik Uzmanı Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Başbuğ, Türkiye NATO'nun omurgasını oluşturuyor, bugün NATO'dan çıksa çöker" ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE ÇIKARSA NATO ÇÖKER

Rusya, ABD, İngiltere, Almanya hiç önemli değil, başak diye bildiğimiz devletlerin ortak paydası Türkiye... Türkiye'nin yanında olmadığı bir ortaklığın et kemiğe bürünmesi mümkün değil. Bu yaptırımlar Türk milletinin asla kabul edemeyeceği yaptırımlar. Bunun karşılığında ne yapmalıyız? NATO'dan çıkmalı mıyız? İncirlik'i kapatmalı mıyız? Milletimizi kendi içinde bu soruları tartışıyor? İddia ediyorum, "Türkiye bugün NATO'dan çıktığı an çöker" Türkiye NATO'da ABD'den sonra en büyük güç! Türkiye NATO'nun omurgasını ayakta tutan bir güç. Türkiye haklı olarak ben böyle ittifaklık anlayışla 'bu şartlarda bu ittifaklık anlayışıyla devam etmek istemiyorum' derse ABD ve NATO ne yapar?İNCİRLİK KAPATILIRSA ABD...

Özellikle ABD ne yapar? Ortadoğu'da Türkiye'nin olmadığı hiçbir yapıda başarılı olamazsın. Örnek Suriye ve Irak! Bugün artık orada miadını doldurmuş bu ABD'yi konuşuyoruz. ABD'nin yapacağı tek iş, Türkiye ile Sayın Erdoğan ile kazan-kazan anlayışıyla hareket etmektir. Türkiye'nin eli armut toplamıyor, yaptırımlara cevap verecektir. İncirlik konusunda kapatılırsa ABD'nin kaybedeceği çok şey var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı! Yaralılar var
Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı! Yaralılar var
Önümüzdeki dönemin süper gücü Türkiye
"Önümüzdeki dönemin süper gücü Türkiye"
ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır
"ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır"
Canlı yayında flaş sözler: Türkiye bugün çıktığı an NATO...
Canlı yayında flaş sözler: Türkiye bugün çıktığı an NATO...
Dar vadinin gizli hazinesi!
Dar vadinin gizli hazinesi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan HİSAR-A+ müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan HİSAR-A+ müjdesi
Sarıgül harekete geçti! Partinin ismi, müziği ve logosu belli oldu
Sarıgül harekete geçti! Partinin ismi, müziği ve logosu belli oldu
Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik!
Diyarbakır HDP il binası önünde gerginlik!
Başkan Erdoğan ABD yaptırımına ilişkin ilk açıklama
Başkan Erdoğan ABD yaptırımına ilişkin ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl müttefiklik?
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl müttefiklik?
PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi
PKK Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi
Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye’nin en akıllı yolu açılıyor!
Daha Fazla Video Göster