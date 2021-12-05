SON DAKİKA: Türkiye Barolar Birliği başkanı kim oldu? Metin Feyzioğlu ve Erinç Sağkan seçime giren isimlerdi

Son dakika: Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu, yapılan başkanlık seçimiyle sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Metin Feyzioğlu'nun yerine Erinç Sağkan seçildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda e 9'uncu başkanın seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı.

TBB'NİN YENİ BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN OLDU

Saat 9.00'da başlayıp 17.00'ye kadar süren seçimde kesin olmayan sonuçlarına göre Erinç Sağkan, TBB'nin yeni başkanı oldu. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı.

Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan'ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.

YENİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.