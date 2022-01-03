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Son dakika: Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında

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Giriş: 03.01.2022 23:59
Son dakika haberleri... Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.
Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
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