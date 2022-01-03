04 Ocak 2022, Salı
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Son dakika: Türk kadınına iğrenç küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
Son dakika haberleri... Sosyal medyada görüntülü konuştuğu kişiye Türk kadınlarına yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Suriye uyruklu 2 kişi, polisin araştırması sonucu İzmir ve Aydın'da gözaltına alındı.