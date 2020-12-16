Türk bilim insanı A Haber canlı yayınında açıkladı! Neden Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısı tercih edildi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin Çin menşeili ilaç şirketi Sinavoc tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı için 50 milyon doz alım için anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Türkiye'de aşılamanın önce sağlık çalışanları ve risk gruplarına aşılama yapma sürecinin aralık ayının son haftası içerisinde başlanması bekleniyor. Peki Türkiye neden Sinovac firmasının Kovid-19 aşısını tercih etti. Türk bilim insanı Prof. Dr. İsmail Balık bu sorunun yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'nin Çin ilaç firması Sinovac şirketinin ürettiği Kovid-19 aşını neden seçtiğini şu ifadelerle anlattı:

ELİMİZDE TEK SİLAH AŞI

Salgınlarda acilen harekete etmeliyiz, elimizde tek silah aşı, bundan başka salgının belini kırabilecek salgını geriletebilecek başka bir şansımız yok. Aşılamayı yaygınlaştırmalıyız. Aşılar elimize geçtiği ilk andan itibaren aşılamayı yaygınlaştırabilirsek salgının belini kırabiliriz. Bu yüzden Çin aşısı çok büyük bir avantaj. Bu klasik bir aşı, geçmişteki aşılama çalışmalarımızda yüzde 98 başarı oranına ulaştık. Bu aşının saklama koşulları konusunda, lojistiği ve dağıtımı açısından Türkiye hazır, ülkenin her köşesine dağıtım yapılabilir düzeyde... Çok akılcı bir seçim oldu Çin menşeili aşının seçilmesi... Hiçbir ön ödeme yapmaksızın 50 milyon aşıya erişmekte çok büyük bir başarı. İnsanları ellerine aşı geçtiği an itibariyle düşünmeden aşılarını olmalı.

AŞININ TEKRARLANMASI GEREKECEK

Prof. Dr. Balık, aşılamanın sürekli olabileceğini ifade etti. 6 ay 1 yıl süreyle grip aşısında olduğu gibi muhtemelen her yıl ya da 2 senede bir Kovid-19 aşılarının belli periyotlar da yapılabileceğini söyledi.

Prof. Balık, Sağlık Bakanlığı için verilen ilaçlarla da ilgili de uyarılarda bulundu. İlaçların erken dönemde alınmasının yoğun bakım sürecine giden yolun önünü kapattığını söyledi.