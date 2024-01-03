Son dakika: TUİK açıkladı! Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93

Son dakika haberleri… Türkiye'nin 2023 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

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