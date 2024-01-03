03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: TUİK açıkladı! Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93

Son dakika: TUİK açıkladı! Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,93

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2024 10:11
Son dakika haberleri… Türkiye'nin 2023 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TUİK açıkladı! İşte aralık ayı enflasyonu
TUİK açıkladı! İşte aralık ayı enflasyonu
İsrail Beyrut’taki Hamas’ın ofisine saldırı düzenledi!
İsrail Beyrut’taki Hamas’ın ofisine saldırı düzenledi!
MİT, MOSSAD’ı nasıl durdurdu?
MİT, MOSSAD'ı nasıl durdurdu?
Kırımızı bülten paket! İşte o görüntüler
Kırımızı bülten paket! İşte o görüntüler
2 uçak pistte nasıl çarpıştı?
2 uçak pistte nasıl çarpıştı?
“Çok yaşa Filistin” mücadelenin sesi oldu!
“Çok yaşa Filistin” mücadelenin sesi oldu!
Aruri’ye suikast! Annesinden ilk sözler
Aruri’ye suikast! Annesinden ilk sözler
CHP’nin işçi kıyımına soruşturma
CHP'nin işçi kıyımına soruşturma
CHP yandaşı Fatih Altaylı’ya soruşturma!
CHP yandaşı Fatih Altaylı'ya soruşturma!
İYİ Parti’de istifalar sürüyor
İYİ Parti’de istifalar sürüyor
Önseçim darbesi! Adayı sandığa gömüldü
Önseçim darbesi! Adayı sandığa gömüldü
AK Parti’de karar mesaisi!
AK Parti’de karar mesaisi!
Daha Fazla Video Göster