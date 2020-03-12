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12.03.2020

Son dakika: TSK'da koronavirüs (corona virüs) önlemi! İzinler iptal edildi |Video

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'de koronavirüse (corona virüs) karşı tedbirlerini artırdı. Tokalaşma bir süreliğine rafa kaldırıldı, uzaktan selamlama dönemine geçildi. Birliklerdeki izinler iptal edildi. Alınan tedbirleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.

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