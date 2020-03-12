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Son dakika: TSK'da koronavirüs (corona virüs) önlemi! İzinler iptal edildi |Video
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'de koronavirüse (corona virüs) karşı tedbirlerini artırdı. Tokalaşma bir süreliğine rafa kaldırıldı, uzaktan selamlama dönemine geçildi. Birliklerdeki izinler iptal edildi. Alınan tedbirleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.
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