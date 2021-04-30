Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan esnafa müjde! Ciro kaybı desteklerine başvuru süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yiyecek-içecek sektöründeki işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" dedi. Bakan Muş, "Ciro kaybı desteklerinden yararlanma şartını taşıyan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek." ifadelerini kullandı. Peki ciro kaybı desteği başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte detaylar...

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