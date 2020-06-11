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Son dakika: Teröristlerin İran'daki inleri belirlendi! Peki sınır ötesi operasyon yapılacak mı? Son durum ne? |Video

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Giriş: 11.06.2020 15:16
Güncelleme:11.06.2020 15:16
Son dakika haberi; PKK terör örgütünün İran'daki inleri belirlendi. Terör örgütü sınır hattında nerelerde yuvalandı haritada tek tek belirlendi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret ettiği o terör yuvaları nerede? Türkiye, İran'daki terör yuvalarına sınır ötesi operasyon düzenleyecek mi? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan İram Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü Hadi Khodabandeh Loui anlattı.

İram Güvenlik Çalışmaları Koordinatörü Hadi Khodabandeh Loui, A Haber canlı yayınında PKK terör örgütünün nerelerde yuvalandığını ve o bölgedeki son durumu anlattı.

"İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI TERÖRİSTLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Loui, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Makü-Dambat bölgesine dikkat çektiğini ve bu bölgede PKK terör örgütünün aktif olarak faaliyet gösterdiğini İran yönetimininde buna göz yumduğunu söyledi. İran ile Türkiye arasında terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon kararının pek aktif olarak uygulanamadığını açıklayan Loui, İran Devrim Muhafızları tarafından PKK'lı teröristleri kaçışlarını görmezden geldiğini ifade etti.

Güvenlik Koordinatörü Loui, bölgedeki arazi yapısı açısında İran ile iş birliği yapılmasının terörle mücadelede büyük bir avantaj sağlayacağını açıkladı.

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