Karneler alındı yaz tatili başladı: Çocuklar tatil dönemini nasıl geçirmeli?

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için yaklaşık 2,5 aylık uzun bir yaz tatili süreci resmen başladı. Çocukların bu dönemi sadece dinlenerek değil, aynı zamanda gelişimlerini sürdürerek nasıl verimli geçirebilecekleri merak konusu olurken, Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse A Haber ekranlarında tatil planlamasına dair hayati ipuçlarını paylaştı. Uzmanlar, tatilin bir "boş boş oturma" dönemi değil, öğrenmenin şekil değiştirdiği bir süreç olması gerektiğine dikkat çekiyor.