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Vahşi yaşam fotokapana yansıdı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tapulu arazilerine fotokapan yerleştiren köylüler, kızıl geyik, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, porsuk, vaşak, kaplumbağa ve kuş türlerini görüntüledi.

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