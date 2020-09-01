01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı

Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2020 11:01
Güncelleme:01.09.2020 11:13
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." ifadelerini kullandı. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU
Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı
Adli tatil bugün sona eriyor!
Adli tatil bugün sona eriyor!
Bomba sözler: Yunanistan kukladır
Bomba sözler: Yunanistan kukladır
Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan vatandaşları uyardı
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan vatandaşları uyardı
A Haber koronavirüsle mücadelenin merkezine girdi!
A Haber koronavirüsle mücadelenin merkezine girdi!
Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi
Abdullah Ağar A Haber'de Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizlerini değerlendirdi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den A Haber'de flaş açıklamalar
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den A Haber'de flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan balıkçılık sezonunu açtı
Başkan Erdoğan balıkçılık sezonunu açtı
31 Ağustos verileri açıklandı! 110 binden fazla test yapıldı
31 Ağustos verileri açıklandı! 110 binden fazla test yapıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı şöleni
30 Ağustos Zafer Bayramı şöleni
Daha Fazla Video Göster