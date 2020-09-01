Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." ifadelerini kullandı. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.