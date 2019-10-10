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10.10.2019
Son dakika: Suriye Milli Ordusu terörden temizlenen köyleri görüntüledi
Fırat’ın doğusuna başlatılan harekattan 4 köy terör unsurlarından temizlendi. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir kişi cep telefonu ile çektiği görüntüde El Yabse köyünü temizlediklerini söyledi ve temizlenen köyden görüntüler paylaştı.
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