Son dakika: Sudan’da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı!

Son dakika haberleri... Kısa bir süre önce iç savaşa sürüklenen Sudan'da Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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