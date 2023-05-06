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Son dakika: Sudan’da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı!

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 14:15
Son dakika haberleri... Kısa bir süre önce iç savaşa sürüklenen Sudan'da Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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