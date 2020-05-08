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Son dakika: Son koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ve İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk yorumladı: Pik noktadan... |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayılarında en son rakamlar ne anlama geliyor? Koronavirüse karşı mücadeleyi kazandık mı? Virüsle mücadelede ikinci aşama nasıl olacak? Futbol maçları oynanmalı mı? Bilim Kurulu bu konuda ne düşünüyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ve İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs vaka sayılarında en son rakamlar ne anlama geliyor? Koronavirüse karşı mücadeleyi kazandık mı? Virüsle mücadelede ikinci aşama nasıl olacak? Futbol maçları oynanmalı mı? Bilim Kurulu bu konuda ne düşünüyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel ve İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

RAKAMLAR ÜMİT VERİCİ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları ümit verici. Hem vakaların hem de vefat eden hastalarımızın azalması. Vakalarımız yarı yarıya azaldı. Yoğun bakıma giren hasta sayımız azaldı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Toplumca başarıyoruz bunu. Toplumca aynı duyarlılıkla devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PİK NOKTADAN DİP NOKTAYA

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Pandeminin salgının inen kolunda olduğumuzu bir kere daha teyit etmiş olduk. Önümüzdeki süreç içerisinde pik noktadan dip noktalara kadar erişmiş olacağız." dedi.

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