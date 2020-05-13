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Son dakika: Sokaklar bugün çocukların! Çocuklar bugün saat kaçta sokağa çıkacak? |Video

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13.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmayan çocuklar bugün dışarıya çıkmaya hazırlanıyor. Sokaklarda temizlik sürerken 0-14 yaş grubu bugün saat 11-15 arasında sokağa çıkabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmayan çocuklar bugün dışarıya çıkmaya hazırlanıyor. Sokaklarda temizlik sürerken 0-14 yaş grubu bugün saat 11-15 arasında sokağa çıkabilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Sokaklar bugün çocukların
Sokaklar bugün çocukların
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