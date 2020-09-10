Son dakika haberi... Son dönemde Millet İttifakı içerisinde hem HDP kanadı hem de İYİ parti kanadından yakınlaşma mesajları geliyor. Bir yandan da dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’li eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için söylemiş olduğu “Demirtaş bu günleri şeref madalyası olarak taşır” sözleri var. Siyasette neler oluyor? Bu sözler ne anlama geliyor? Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve gazeteci-yazar Metin Özkan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Millet İttifakı içerisinde hem HDP kanadı hem de İYİ parti kanadından yakınlaşma mesajları geliyor. Bir yandan da dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için söylemiş olduğu "Demirtaş bu günleri şeref madalyası olarak taşır" sözleri var. Siyasette neler oluyor? Bu sözler ne anlama geliyor? Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve gazeteci-yazar Metin Özkan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HDP'NİN PKK BAGAJI GÖZ ARDI EDİLİYOR

İşte açıklamaların satır başları;

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel: Millet İttifakı siyasi ideolojik zemini kaymış durumda. Tek çıkış noktaları Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hat oluşturmak. O yüzden de siyaseten çok kabul edilemeyecek şeyler de söylenmeye başladı. HDP'nin PKK bagajı göz ardı ediliyor. Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu göz ardı ediliyor. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir hattı genişletmek için her şeyi şirin görmeye başladılar. HDP'yi yedek güç olarak görüyorlar.

"ŞEREFSİZLERİN GÖĞSÜNDE ŞEREF MADALYASI OLMAZ"

Gazeteci-yazar Metin Özkan: Şeref konusunda dip yapmış insanların göğsünde şeref madalyası olmaz olsa olsa yaptıkları bölücülük ve elinde 50 tane vatandaşın kanı olduğu için anlında kara bir leke olur. O yüzden şeref madalyası öyle herkese verilecek bir madalya değildir. İsteyen üstüne alınabilir isteyen üstüne alınmaz ama şerefsizlerin göğsünde şeref madalyası olmaz. Şeref madalyası bu ülkenin bu vatanın bu milletin bölünmez bütünlüğü için verilir. Bu ülkede eğer şeref madalyası verilecekse 15 Temmuz'da tankların namlusuna göğsünü dayayan Türk milletine şeref madalyası verilir.