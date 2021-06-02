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Son dakika: Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi için mi çalıştı? A Haber'de flaş değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 02.06.2021 10:43
Güncelleme:02.06.2021 11:01
Son dakika haberi... Siyasette 2. Ali Babacan vakası yaşanıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün o dönem 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp ardından da Meclis’e sunulduktan sonra bunun aleyhine çalıştığı ortaya çıktı. “Tezkereye imza vermeyin” diye bir çalışma yaptığı iddia ediliyor. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Siyasette 2. Babacan vakası! SİYASETTE 2. BABACAN VAKASI!
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