Son dakika: Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı (VİDEO)

SON DAKİKA HABERİ… Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev aldı. “Kapan-5 Gabar Operasyonu” hakkında ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev aldı.





"780 PERSONEL, 51 OPERASYONEL TİM..."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.





"VATANDAŞIN DESTEĞİ İLE SÜRÜYOR"

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.













