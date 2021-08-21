Sel bölgesinde yaralar sarılıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 ilde etkil olan ve 81 kişinin hayatını kaybettği sel felaketine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Oktay, sel yaşanan bölgelerde ulaşımla ilgili ana yollarda herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında sel bölgesindeki çalışmalara dair son durumu aktardı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konuşan Oktay; Su, beslenme ve barınmada sıkıntının olmadığını görüyoruz. Ulaşımla ilgili ana yollarımızın tamamı açılmış durumda." ifadelerini kullandı.

ayrıntılar geliyor...