21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sel bölgesinde yaralar sarılıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Sel bölgesinde yaralar sarılıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan canlı yayında flaş açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2021 18:29
Güncelleme:21.08.2021 18:30
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 ilde etkil olan ve 81 kişinin hayatını kaybettği sel felaketine ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Oktay, sel yaşanan bölgelerde ulaşımla ilgili ana yollarda herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında sel bölgesindeki çalışmalara dair son durumu aktardı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konuşan Oktay; Su, beslenme ve barınmada sıkıntının olmadığını görüyoruz. Ulaşımla ilgili ana yollarımızın tamamı açılmış durumda." ifadelerini kullandı.

ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Yerli enerji bağımsız Türkiye
Yerli enerji bağımsız Türkiye
İşte okullarda yüz yüze eğitim rehberi
İşte okullarda yüz yüze eğitim rehberi
Heybeliada’da korkutan yangın kontrol altına alındı
Heybeliada'da korkutan yangın kontrol altına alındı
Üsküdar’da Başkan Erdoğan heyecanı
Üsküdar'da Başkan Erdoğan heyecanı
Heybeliada’da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Heybeliada'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
ABD’li eski bakan yardımcısı A Haber’de
ABD'li eski bakan yardımcısı A Haber'de
Heybeliada’da korkutan orman yangını!
Heybeliada'da korkutan orman yangını!
1 il daha şehir hastanesine kavuşuyor
1 il daha şehir hastanesine kavuşuyor
A Haber Van - İran sınırında
A Haber Van - İran sınırında
CHP’nin sınır ve PYD çelişkisi
CHP'nin sınır ve PYD çelişkisi
Daha Fazla Video Göster