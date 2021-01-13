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Koronavirüs Bilim Kurulu COVID-19 aşı gündemiyle toplanıyor

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 17:14
Güncelleme:13.01.2021 17:17
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam sürpriz bir kararla saat 18'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi Çin'den getirilen ve inceleme süreci sona eren COVID-19 aşıları... Peki aşılama ne zaman başlayacak? Sürpriz toplantıyla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

'nin aşı takvimi işliyor. Çinli firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapıldı.

Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak.

bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanacak.

Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18:00'de Bakanı başkanlığında başlayacak.

Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar bekleniyor.

AŞI RANDEVULARI VERİLMEYE BAŞLANDI!
Koronavirüs aşı randevuları üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları , tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA
Koronavirüs aşısı için (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR
İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

E DEVLETTEN DE YAPILABİLECEK
MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

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