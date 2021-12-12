12 Aralık 2021, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 12 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren 12 Aralık Pazar gününü kapsayan koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 12 Aralık Pazar günü kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu... .