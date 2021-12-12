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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 12 Aralık Pazar vaka ve vefat sayıları

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Giriş: 12.12.2021 21:49
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren 12 Aralık Pazar gününü kapsayan koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 12 Aralık Pazar günü kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti? İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu... .
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