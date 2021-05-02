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Son dakika! Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs verilerini açıklandı 75 bin kişi sağlığına kavuştu |Video

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Giriş: 02.05.2021 19:37
Güncelleme:02.05.2021 19:40
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 2 Mayıs Pazar günü açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2587'si semptomatik olmak üzere 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi. Vefat sayısı 340 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 75 bin 182 oldu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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