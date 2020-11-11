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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs verilerini açıkladı | Hasta sayımız 400 bini aştı

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Giriş: 11.11.2020 20:00
Güncelleme:11.11.2020 20:04
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 11 Kasım yeni tip koronavirüs verileri açıkladı. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre salgının başından bugüne kadar hastalıkla tanışan vatandaşlarımızın sayısı 400 bini aştı. Son 24 saatte 145 bin 989 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.

Günlük corona virüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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