Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü tedbirlerle ülkemizden... | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim" dedi ve "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor." açıklamasında bulundu. Bakan Koca Ayrıca, "Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

"VİRÜSÜ TEDBİRLERLE ÜLKEMİZDEN UZAK TUTMAYI BAŞARDIK"

Bakan Fahrettin Koca, "İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim" dedi.

Bakan Koca ayrıca, " Şu ana kadar ülkemizde Korona virüs vakasına rastlanmadı. Virüsü tedbirlerle ülkemizden uzak tutmayı başardık. Ayrıca termal kameraları sınır kapılarına yerleştirmiş olduk " açıklamasında bulundu.

"İRAN'DAN GELEN TÜM YOLCULAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİYOR"

Öte yandan Koca, "Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor." ifadelerine yer verdi.

İRAN'DA SON DURUN NE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İran Sağlık Bakanı, şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif Korona virüs bulunduğunu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi" dedi.

"ÇİN'E TIBBİ YARDIM GİDECEK"

Ayırca Bakan Koca, "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz." açıklaması yaptı.

İRAN İLE KRİTİK GÖRÜŞME VE COVID-19 KARARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.