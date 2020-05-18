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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 18 Mayıs Pazartesi

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Giriş: 18.05.2020 20:19
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 18 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
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