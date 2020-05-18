Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 18 Mayıs Pazartesi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu.

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/miIv9n6RP1