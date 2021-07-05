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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosundaki yeni gelişmesi duyurdu: Artık...

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Giriş: 05.07.2021 01:39
Güncelleme:05.07.2021 01:40
Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunda değişikliğe değildi. Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasındaki güncel koronavirüs bilgilendirme tablosuna aşı verileri de eklendi. Yaşanan son dakika gelişmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabı üzerinde duyurdu. İşte yeni tablo ve tablodaki verilerin anlamı...

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Bakan Koca tablodaki yeni gelişmesi duyurdu: Artık...
Bakan Koca tablodaki yeni gelişmesi duyurdu: Artık...
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