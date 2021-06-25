25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 11:06
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.
Aşılanma oranında en yüksek 10 il açıklandı AŞILANMA ORANINDA EN YÜKSEK 10 İL AÇIKLANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aşılanma oranı en yüksek 10 il
Aşılanma oranı en yüksek 10 il
Terör örgütü çocukları istismar ediyor
Terör örgütü çocukları istismar ediyor
Bakan Akar'dan net mesaj
Bakan Akar'dan net mesaj
Çarpıcı değerlendirmeler: Kılıçdaroğlu'na halk tepkili
Çarpıcı değerlendirmeler: Kılıçdaroğlu'na halk tepkili
ABD'de FETÖ'cülerin dernek oyunu
ABD'de FETÖ'cülerin dernek oyunu
Adana'da suç örgütü operasyonu
Adana'da suç örgütü operasyonu
CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
CHP Sözcüsü Öztrak'ı terleten tepki! ''HDP ile ittifak yaptınız'' sözüne bakın ne dedi!
AB'den Türkiye açıklaması
AB'den Türkiye açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil çarkı!
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil çarkı!
Tek tek deşifre oldular! Milletin paralarını...
Tek tek deşifre oldular! Milletin paralarını...
Kara para kavgasının asıl sebebini açıkladı! CHP medyası neden birbirine girdi?
Kara para kavgasının asıl sebebini açıkladı! CHP medyası neden birbirine girdi?
Saldırıya uğrayan muhabir Akşener’i yalanladı
Saldırıya uğrayan muhabir Akşener’i yalanladı
Daha Fazla Video Göster