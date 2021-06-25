Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN