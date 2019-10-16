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16.10.2019
Son dakika... Resulayn'da patlama! Canlı yayında dumanlar yükseliyor |Video
Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Resulayn ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu iddia edildi. Bölgeden sıcak görüntüler.
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