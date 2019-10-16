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16.10.2019

Son dakika... Resulayn'da patlama! Canlı yayında dumanlar yükseliyor |Video

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Resulayn ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu iddia edildi. Bölgeden sıcak görüntüler.

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