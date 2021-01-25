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Son dakika: Restoranlar açılacak mı? Aşı planlaması nasıl olacak? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 25.01.2021 11:19
Güncelleme:25.01.2021 11:32
Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısında ikinci sevkiyat yapılıyor. 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşı İstanbul'a getirildi. Peki aşı hangi sırayla yapılacak? Aşı planlaması nasıl olacak? Restoranların açılması konusunda Bilim Kurulu Üyeleri nasıl düşünüyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, A Haber'de yanıtladı.

Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısında ikinci sevkiyat yapılıyor. 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşı İstanbul'a getirildi. Peki aşı hangi sırayla yapılacak? Aşı planlaması nasıl olacak? Restoranların açılması konusunda Bilim Kurulu Üyeleri nasıl düşünüyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, A Haber'de yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir web sayfası var aşıyla ilgili o sayfada özellikle önceliklendirilmiş risk grupları net bir şekilde aşı uygulanacak grup sıralaması diye yazıyor. Bu aşıları rahatlıkla şu andan itibaren risk gruplarını aşılamaya devam edebiliriz.

KORONAVİRÜSE YAKALANIP ÜZERİNDEN 6 AY GEÇMESE DE RİSK GRUBUNDAKİLERE AŞI YAPILIYOR MU?

Burada önemli olan 6 ay kadar hastalığa bağlı antikorların bağışıklığın yüksek düzeyde olduğu belirleniyor. O yüzden de bu kapsamda olanlar risk gruplarında olsalar da şu anda onlarla ilgili aşı yapmıyoruz.

RESTORANLARIN AÇILMASI KONUSUNDA BİLİM KURULU ÜYELERİ NASIL DÜŞÜNÜYOR?

Mutlaka açılacağız eninde sonunda. Asıl büyük amacımız hayatımızı ekonomik sosyal yaşantımıza dönmek istiyoruz. Ama bunun basamaklandırılması son derece önemli. Daha çok mahalleden yakından yürüyerek gidebileceğimiz çok büyük toplu taşıma yükü getirmeyeceğimiz mahalleden çevreye doğru olan bir açılımla özellikle gelebiliyor. Hala salgın ciddiyetini koruyor. O yüzden bi tedbirleri almalıyız.

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