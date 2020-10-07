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Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü! 'Çatışmaları durdurun' çağrısı

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Giriş: 07.10.2020 12:05
Güncelleme:07.10.2020 12:13
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü. Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü
Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü
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