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26.09.2019

Son dakika: Prens Selman'dan Cemal Kaşıkçı itirafı |Video

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Selman, "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Bütün sorumluluğu kabul ediyorum ama cinayet benim bilgim olmadan yapıldı" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetinden 1 yıl sonra ilk kez basına demeç verdi.

1 yıl sonra sessizliğini itirafla bozan Prens Selman, "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" dedi.

Cinayetin kendisinin emri olmadan yapıldığını savunan Selman, "20 milyon insanımız var. 3 milyon çalışanımız var. Cinayetle ilgili benim sorumluluğum yok" dedi.

Gazetecinin "Cinayetten haberiniz yok ama uçağınızı nasıl alıp gidebiliyorlar?" sorusunu yanıtlayan Selman, "Bunu yapma yetkisi olan bakan ve yetkililer" var yanıtını verdi.

"BU BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

Erdoğan, FOX News'e verdiği son demeçte, Cemal Kaşıkçı'nın rastgele bir kişi olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Özellikle sizin meslektaşınız. Medya dünyasında saygın bir yeri olan, benimle de birkaç röportajı olmuş olan birisi. Yakından tanıyorum, aynı zamanda son dönemde Türkiye'den de bir hanımefendi ile nişanlanmıştı. Böyle de bir durumu vardı. Nitekim onunla nikah hazırlıklarına girmek için de İstanbul Başkonsolosluğuna gitmişlerdi. Şimdi böyle bir durumda ülkemde ve İstanbul Başkonsolosluğunda böyle bir olay olacak, ben bunu takip etmeyim mi? Tabii ki takip edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Yapmamız gereken bu. Yoksa her yapılan yapıldığı yerde kalırsa dünyada adaleti tesis edemeyiz''

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