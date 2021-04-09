09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: PKK/YPG'ye bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: PKK/YPG'ye bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2021 14:36
Güncelleme:09.04.2021 14:51
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
PKK/YPG'ye bir darbe daha
PKK/YPG'ye bir darbe daha
Bakan Koca'dan vaka artışı uyarısı
Bakan Koca'dan vaka artışı uyarısı
Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı
Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı
Türkiye'nin gözdesi Muharip Uçak Sistemi Yunanistan'da korku yarattı
Türkiye'nin gözdesi Muharip Uçak Sistemi Yunanistan'da korku yarattı
Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı
Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı
KT-1 uçak özellikleri neler?
KT-1 uçak özellikleri neler?
Hasta ziyareti 42 kişiye virüs bulaştırdı
Hasta ziyareti 42 kişiye virüs bulaştırdı
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Atanmış Mario Draghi kimdir?
KT-1’lerin bulunduğu o üsse A Haber girmişti
KT-1’lerin bulunduğu o üsse A Haber girmişti
Draghi ne yapmak istiyor?
Draghi ne yapmak istiyor?
Askeri eğitim uçağı neden düştü?
Askeri eğitim uçağı neden düştü?
İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki
İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki
Daha Fazla Video Göster