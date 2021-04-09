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Son dakika: PKK/YPG'ye bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.