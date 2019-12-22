BİZE ULAŞIN
22.12.2019
Son dakika: PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe
SON DAKİKA: Irak’ın kuzeyinde başarı ile icara edilen Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait iki adet sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Savunma Bakanlığı, operasyona ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.