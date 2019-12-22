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22.12.2019

Son dakika: PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe

SON DAKİKA: Irak’ın kuzeyinde başarı ile icara edilen Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait iki adet sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, operasyona ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

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