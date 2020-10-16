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Son dakika: PKK mevzisinde Esad rejimi tankı! El Bab kırsalında Esad - YPG/PKK ittifakı
Esad rejimi ile PKK’nın iş birliği A Haber kamerasına yansıdı. Bölgede nöbet tutan ekibimiz El Bab kırsalında YPG / PKK’lıların karargahlarında Esad rejiminin bayrağını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Esad rejimi ile PKK'nın iş birliği A Haber kamerasına yansıdı. Bölgede nöbet tutan ekibimiz El Bab kırsalında YPG / PKK'lıların karargahlarında Esad rejiminin bayrağını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
YPG/PKK karargahında Esad rejimi bayrağı ve rejim tankı görüntülendi.