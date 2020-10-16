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Son dakika: PKK mevzisinde Esad rejimi tankı! El Bab kırsalında Esad - YPG/PKK ittifakı

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Giriş: 16.10.2020 13:14
Güncelleme:16.10.2020 13:26
Esad rejimi ile PKK’nın iş birliği A Haber kamerasına yansıdı. Bölgede nöbet tutan ekibimiz El Bab kırsalında YPG / PKK’lıların karargahlarında Esad rejiminin bayrağını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Esad rejimi ile PKK'nın iş birliği A Haber kamerasına yansıdı. Bölgede nöbet tutan ekibimiz El Bab kırsalında YPG / PKK'lıların karargahlarında Esad rejiminin bayrağını görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

YPG/PKK karargahında Esad rejimi bayrağı ve rejim tankı görüntülendi.

PKK mevzisinde Esad rejimi tankı!
PKK mevzisinde Esad rejimi tankı!
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