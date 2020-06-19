Son dakika: Terör örgütüyle kirli pazarlık! Terör örgütü PKK ve Barzani neden anlaştı? Irak ve Suriye coğrafyasında neler oluyor? |Video

Son dakika haberi... Son günlerde ABD ve Fransa’dan gelen yetkililer Irak’ta gizli toplantılar yaptı o toplantıların sonucunda 25’ten fazla siyasi partinin terör örgütü PKK’nın çatısı altında birleşme kararı aldı. Bu ne anlam ifade ediyor? Terör örgütü PKK ve Barzani neden anlaştı? Kirli pazarlık neden yapılıyor? Irak ve Suriye coğrafyasında neler oluyor? Eski Hava Kuvvetleri istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Son günlerde ABD ve Fransa'dan gelen yetkililer Irak'ta gizli toplantılar yaptı o toplantıların sonucunda 25'ten fazla siyasi partinin terör örgütü PKK'nın çatısı altında birleşme kararı aldı. Bu ne anlam ifade ediyor? Terör örgütü PKK ve Barzani neden anlaştı? Kirli pazarlık neden yapılıyor? Irak ve Suriye coğrafyasında neler oluyor? Eski Hava Kuvvetleri istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYAYA LANSE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR! BUNLARIN HEPSİ DÜZMECE

İşte açıklamaların satır başları;

Eski Hava Kuvvetleri istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu: Geçmişine bakacak olursanız burada 2005 yılında Kandil'de "Kongra-gel" ismini verdikleri bir toplantıda bölgedeki Kürt oluşumları toparlamak ve bir garnizon devleti kurmak gibi projeleri vardı. PKK tarafı böyle düşünüyor. Suriye'ye gelindiğinde Suriye'de bilindiği gibi Türkiye burada operasyon yapınca bunlar ABD tarafından daha Güney bölgelere Deyrizor bölgesine doğru çekilmişti "petrolü koruyacağız" başlığı altında bulunuyorlardı. Kendilerine göre siyasi oluşum peşinde koşuyorlardı. ABD siyasi oluşumlara yönelik bir çaba içerisindeydi. 25 parti 30 parti gibi anlatılır fakat bunların hepsi düzmece yani legalize edilmeye çalışılan bir sistem. Sistematik işliyor burada. 3-5 kişiyle bir araya getirdikleri insanlara parti adında resmiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Suriye'de böyle bir akım var halk bunu istiyormuş gibi dünyaya lanse etmeye çalışıyorlar.

BÖYLE OLMADIĞI KANITLANDI

İlginç olan konu PKK ile YPG'nin birbirleriyle iltisaklı olmadığını işaret eden bir ABD veya Batı zihniyeti vardı. Burada PKK değildir YPG ayrı bir şeydir deniliyordu. Böyle olmadığının kanıtı ortaya sürülen fotoğraflarla da görülüyor. ABD'nin bir büyükelçisi de işin içerisinde girmiş durumda. Sözde partilerle birlikte bir oluşum içerisindeler. Buna Kürt birliği adını vermeye çalışıyorlar ama yapmak istedikleri saha Irakla Suriye'deki yani Kuzey bölgelerdeki çeşitli unsurları birleştirmek.

ÇALIŞMA GAYRİMEŞRU

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: Bu çalışma bir defa gayrimeşru çünkü Irak bölgesel Kürt yönetiminin böyle bir çalışma yapması hem Irak yasalarına göre hem de uluslararası kaidelere göre geçerli değil. Çünkü özerk bir yönetim sadece kendi içerisinde Irak anayasasında tanımlanan çalışmaları yapabilir.

PENTAGON - CIA - MOSSAD PROJESİ

Bu bir ABD – Pentagon ve CIA hatta Mossad projesidir. Altını çize çize söylüyorum. ABD'nin baskısıyla Fransız diplomatlarını içine aldığı bir projedir.