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Son dakika: Otobüs bilet fiyatlarındaki koronavirüs fırsatçılığına 'dur' denildi |Video

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Giriş: 14.05.2020 12:15
Güncelleme:14.05.2020 12:17
Son dakika haberi... Otobüs bilet fiyatlarındaki koronavirüs fırsatçılığına 'dur' denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı. Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kara yolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Son dakika haberi... Otobüs bilet fiyatlarındaki koronavirüs fırsatçılığına 'dur' denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı.

Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kara yolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

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