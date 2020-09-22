Son dakika: Oruç Reis yeniden sefere çıktı | A Haber muhabiri canlı yayında son durumu anlattı

Son dakika haberleri... 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yasin Anzerli canlı yayında aktardı.