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Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?

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Giriş: 21.01.2021 11:29
Güncelleme:21.01.2021 11:44
Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Aşılama çalışmaları hızla ilerlerken şimdi akıllarda bazı sorular var. Kısıtlamalar esneyebilir mi? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Aşılama çalışmaları hızla ilerlerken şimdi akıllarda bazı sorular var. Kısıtlamalar esneyebilir mi? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika: Okullar 15 Şubatta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? SON DAKİKA: OKULLAR 15 ŞUBAT'TA AÇILACAK MI? RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILABİLİR?
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Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?
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