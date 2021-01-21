Son dakika: Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Aşılama çalışmaları hızla ilerlerken şimdi akıllarda bazı sorular var. Kısıtlamalar esneyebilir mi? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Aşılama çalışmaları hızla ilerlerken şimdi akıllarda bazı sorular var. Kısıtlamalar esneyebilir mi? Restoran ve kafeler ne zaman açılabilir? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında yanıtladı.