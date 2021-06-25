Okan Bayülgen'den aşı açıklaması: Ben doktorlara inanıyorum

Ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen Kovid-19 aşısıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan kamu spotunda yer aldı. Bayülgen, Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum." ifadeleriyle vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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