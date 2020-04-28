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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li öldürüldü | Video

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28.04.2020
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman Komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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