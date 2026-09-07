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Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları! Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun "Biz attık" iddiasında baba kız birbirine girdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Güllü soruşturmasında yeni ses kayıtları! Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun "Biz attık" iddiasında baba kız birbirine girdi

Güllü'nün ölümüne yönelik soruşturma sürerken dosyaya yeni ses kayıtlarının girdiği ortaya çıktı. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun babası Arif Ulu’nun "Güllü'yü Tuğyan ve Sultan beraber attı" iddiasına Sultan'ın suçlamaları reddederek babasının kendisine iftira attığını öne sürdü. Sultan o anları arkadaşı ile konuşurken, babasının iddialarına karşı nasıl bir önlemin alınacağını konuşuldu. Öte yandan diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu arasındaki konuşma yer aldı. Konuşmada Eminoğlu'nun Tuğyan'a “Saat dört buçukta seni arayacağım. Çıktın çıktın, çıkmadın ben gerçekleri anlatacağım” sözleri dikkat çekti. Öte yandan ses kayıtlarına ATV Haber'in ulaştı.

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