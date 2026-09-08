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Nafaka kaç yıl ödenecek? Yeni düzenlemenin detayları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Nafaka kaç yıl ödenecek? Yeni düzenlemenin detayları

Süresiz nafaka uygulamasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafakaya ilişkin ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ekim ayında sunulması planlanan yargı paketi kapsamında hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Yeni sistemde çalışamayacak durumda olan veya geliri bulunmayan kadınlar için devlet destekli sosyal yardım mekanizmasının da devreye alınmasının planlandığı belirtiliyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı, yeni nafaka düzenlemesine ilişkin gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Mevcut sistemde yapılması planlanan değişiklikler ve sosyal yardım mekanizmasına ilişkin başlıklar ele alındı.

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