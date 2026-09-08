Yıllık izinler kısa sürelere bölünebilir mi? Yargıtay karar verdi

Yargıtay, 10 günden kısa sürelerle yıllık izin kullanan bir işçinin haklı fesih talebini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, işçinin kendi talebi ve rızasıyla kısa süreli izin kullanmasının tek başına haklı fesih nedeni sayılamayacağına hükmetti. Karar, yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı, Yargıtay'ın yıllık izin kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.