-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Yıllık izinler kısa sürelere bölünebilir mi? Yargıtay karar verdi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yıllık izinler kısa sürelere bölünebilir mi? Yargıtay karar verdi

Yargıtay, 10 günden kısa sürelerle yıllık izin kullanan bir işçinin haklı fesih talebini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, işçinin kendi talebi ve rızasıyla kısa süreli izin kullanmasının tek başına haklı fesih nedeni sayılamayacağına hükmetti. Karar, yıllık izinlerin kısa sürelere bölünmesi konusunda emsal niteliği taşıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı, Yargıtay'ın yıllık izin kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili bugün belli olacak
Sonraki Video
Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili bugün belli olacak
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar