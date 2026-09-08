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Adana Kozan'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adana Kozan'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde büyük bir orman yangını çıktı. Alevlere müdahale sürerken, bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, A Haber canlı yayınında aktardı.

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